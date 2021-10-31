1 ноября стартует финал Кубка Билли Джин Кинг. Белоруски сыграют без Соболенко и Азаренко

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1 ноября в Праге на арене O2 стартует финал Кубка Билли Джинг Кинг, как с этого сезона называется командный турнир Кубок федерации.

В финале сыграют 12 команд, разбитых на четыре группы. Беларусь попала в группу В вместе с командами Бельгии (1 ноября, 12:30) и Австралии (4 ноября, 12:30).

За Беларусь заявлены Александра Саснович (86-й номер мирового рейтинга), Юлия Готовко (228), Ирина Шиманович (267), Вера Лапко (356) и Лидия Морозова (без рейтинга).

Обе лучшие белорусские теннисистки Арина Соболенко (2) и Виктория Азаренко (27) на финал не заявлены.

В группе А сыграют команды Франция, Россия, Канада; группе С — США, Испания, Словакия; группе D — Чехия, Германия, Швейцария.

Победители групп выйдут в полуфинал.

В командном рейтинге Беларусь занимает 5-е место. Лучшим результатом в турнире является выход в финальный матч в 2017 году.

 

 

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Тэги: Кубок федерации Персона: Александра Саснович Юлия Готовко Ирина Шиманович Вера Лапко Лидия Морозова Арина Соболенко Виктория Азаренко

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