Cитуация с трафиком грузового транспорта на границе остается напряженной
Сложная ситуация с трафиком большегрузного автотранспорта сохраняется в белорусских пунктах пропуска на участке границы со странами Евросоюза.
По данным Госпогранкомитета на 08:00, на литовском направлении в очереди стоит более 1110 фур:
- Котловка — более 300;
- Каменный Лог — более 260;
- Бенякони — более 250;
- Привалка — более 180;
- Видзы — более 120.
Более 280 грузовиков стоит в «колейке» на выезд в Латвию:
- Григоровщина — более 180;
- Урбаны — более 100.
На границе с Польшей очереди есть на двух КПП — более 170:
- Берестовица — более 90;
- Брузги — более 80.