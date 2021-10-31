Cитуация с трафиком грузового транспорта на границе остается напряженной

Сложная ситуация с трафиком большегрузного автотранспорта сохраняется в белорусских пунктах пропуска на участке границы со странами Евросоюза.

По данным Госпогранкомитета на 08:00, на литовском направлении в очереди стоит более 1110 фур:

Котловка — более 300;

Каменный Лог — более 260;

Бенякони — более 250;

Привалка — более 180;

Видзы — более 120.

Более 280 грузовиков стоит в «колейке» на выезд в Латвию:

Григоровщина — более 180;

Урбаны — более 100.

На границе с Польшей очереди есть на двух КПП — более 170:

Берестовица — более 90;

Брузги — более 80.