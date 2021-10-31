Cитуация с трафиком грузового транспорта на границе остается напряженной

/ Общество
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Сложная ситуация с трафиком большегрузного автотранспорта сохраняется в белорусских пунктах пропуска на участке границы со странами Евросоюза.

По данным Госпогранкомитета на 08:00, на литовском направлении в очереди стоит более 1110 фур:

  • Котловка — более 300;
  • Каменный Лог — более 260;
  • Бенякони — более 250;
  • Привалка — более 180;
  • Видзы — более 120.

Более 280 грузовиков стоит в «колейке» на выезд в Латвию:

  • Григоровщина — более 180;
  • Урбаны — более 100.

На границе с Польшей очереди есть на двух КПП — более 170:

  • Берестовица — более 90;
  • Брузги — более 80.

 

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Тэги: очереди на границе

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