В Беларуси перестал открываться российский новостной сайт Regnum

Сайт российского информационного агентства Regnum regnum.ru перестал открываться в Беларуси.

Как отмечают сотрудники портала, жалобы на доступ к «сайтам regnum.ru и другим ресурсам информагентства» были зафиксированы вчера только у абонентов «Белтелекома». Однако сегодня с проблемами столкнулись и клиенты мобильных операторов.

Ранее в Беларуси были заблокированы сайты «Немецкой волны» и «Настоящее время» (Киев). По информации Мининформа, основанием стали гиперссылки на материалы, которые были признаны экстремистскими.