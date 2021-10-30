В Беларуси перестал открываться российский новостной сайт Regnum

/ Общество
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Сайт российского информационного агентства Regnum regnum.ru перестал открываться в Беларуси.

Как отмечают сотрудники портала, жалобы на доступ к «сайтам regnum.ru и другим ресурсам информагентства» были зафиксированы вчера только у абонентов «Белтелекома». Однако сегодня с проблемами столкнулись и клиенты мобильных операторов.

Ранее в Беларуси были заблокированы сайты «Немецкой волны» и «Настоящее время» (Киев). По информации Мининформа, основанием стали гиперссылки на материалы, которые были признаны экстремистскими.
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Тэги: Regnum Мининформ

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