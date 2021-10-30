Пьяный дальнобойщик разбил четыре легковушки в Гродно

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Пьяный водитель фуры разбил несколько автомобилей в Гродно, сообщили в областной ГАИ.

Днем 29 октября на улице Малыщинской сотрудники ГАИ задержали 29-летнего водителя фуры МАЗ, который врезался в Infiniti. До этого дальнобойщик протаранил еще три автомобиля: припаркованные на улице Господарчая Opel, Citroen и ехавший в попутном направлении Renault.

Выяснилось, что конечной точкой дальнобойщика должна была стать улица Аульская, но он заблудился.

В протоколе опроса водитель указал, что около 11 часов, находясь в машине на АЗС в Гродно, выпил 250 граммов бальзама, после чего поехал на разгрузку. Мужчина был уверен, что находится в Бресте.
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Тэги: МАЗ ГАИ дальнобойщик ДТП Город: Гродно

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