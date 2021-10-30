В сентябре снизились запасы готовой продукции на промышленных предприятиях

За сентябрь 2021 года запасы готовой продукции на промышленных предприятиях в денежном выражении уменьшились, свидетельствуют данные Белстата.

Соотношение запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства на 1 октября этого года составило 51,9% против 68,5% на 1 октября 2020-го. Таким образом, за год снижение составило 16,6 процентного пункта, передает БелаПАН.

В денежном выражении запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий в сентябре уменьшились на 105,4 млн до 5 млрд 148,2 млн рублей.

В течение девяти месяцев запасы снижались четырежды. В январе они выросли на 408,8 млн рублей, в феврале — на 174,7 млн, в марте — снизились на 66,8 млн, в апреле — на 43,5 млн, в мае вновь выросли — на 89,3 млн рублей, в июне — на 214 млн, в июле — снизились на 188,8 млн рублей. В августе запасы снова начали расти и увеличились на 19,6 млн до 5 млрд 253,7 млн рублей.

По итогам января—сентября наибольший уровень складских запасов был на предприятиях Минска — 81,2% среднемесячного объема производства. Затем следуют Минская (68,9%), Гродненская (59,9%), Брестская (57,2%) и Могилевская (56%) области.

Наименьший уровень складских запасов традиционно зафиксирован в Витебской (39,1%) и Гомельской (22,3%) областях, где расположены нефтеперерабатывающие заводы.

Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции на 1 октября наблюдался в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 3,1 раза превысил среднемесячный объем производства), основных фармацевтических продуктов (в 1,8 раза).

В горнодобывающей промышленности соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства составило 12,7% (на 1 октября 2020 года — 15,6%), в обрабатывающей — 59,3% (79,4%), в том числе в пищевой промышленности — 45,1% (45,8%), деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли, издательской деятельности — 78,6% (70,2%).

В металлургическом производстве этот показатель составил 34,3% (39,3%), в производстве электрооборудования — 75,4% (54,5%), резиновых и прочих неметаллических минеральных продуктов — 72,6% (86,9%), транспортных средств и оборудования — 69,8% (114,8%), машин и оборудования — 112,5% (196,9%).