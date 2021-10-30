Водитель «Фольксвагена» сбила велосипедистку в Рогачеве

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Днем 28 октября велосипедистка попала попала под колеса автомобиля в Рогачеве.

Как рассказали в ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 32-летняя водитель Volkswagen Passat двигалась по улице Богатырева. При повороте направо она не уступила дорогу 69-летней велосипедистке, которая переезжала дорогу по регулируемому пешеходному переходу, обозначенному знаками и разметкой, на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в хирургическое отделение больницы.
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Тэги: ДТП наезд на велосипедистку Город: Рогачев

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