В Беларуси зафиксировали новый суточный рекорд смертности от коронавируса

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1992 новых случая COVID-19.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, умерло 18 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией — это новый суточный рекорд смертности. Выписано 2158 человек.

29 октября было зафиксировано 1988 новых случаев коронавируса, 28 октября — 1979, 27-го — 1998, 26-го — 1995, 25-го — 1997, 24-го — 2044, 23-го — 2079, 22-го — 2082, 21 октября — 2097 (суточный рекорд заболеваемости), 20-го — 2076.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 598 183 человека с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 571 346 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4614 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 37 713 тестов на коронавирус, днем ранее — 40 232. Всего проведено 9 593 750 тестов.