Дефицит республиканского бюджета Беларуси вырос до 1,1 млрд рублей

По итогам января—сентября 2021 года республиканский бюджет Беларуси исполнен с дефицитом 1,1 млрд рублей, что на 0,3 млрд рублей больше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Министерства финансов.

Доходы республиканского бюджета составили 19,7 млрд рублей, или 81,6% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 10,8 млрд рублей, или 76,7%. Налога на прибыль поступило 3 млрд рублей, или 82,6%. Акцизы поступили в сумме 2,6 млрд рублей, или 77,6%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 3,7 млрд рублей, или 90,6%.

По состоянию на 1 октября задолженность по налогам и сборам — 180,1 млн рублей.

Расходы республиканского бюджета составили 20,8 млрд рублей, или 69% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 8,5 млрд рублей (64,3%), на финансирование национальной экономики — 4,7 млрд рублей (68%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) — 15,2 млрд рублей (73,3%).

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 14,3 млрд рублей, или 74,6% утвержденного годового плана. Расходы фонда — 14 млрд рублей, или 74,6% утвержденного годового плана. Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета ФСЗН составил 0,3 млрд рублей.

В Министерстве финансов не испытывают опасений по поводу исполнения бюджета в 2021 году.

«С бюджетом этого года все будет хорошо. Опасений по этому поводу быть не должно. Изначально, когда мы формировали бюджет текущего года нашей страны, мы исходили из консервативных оценок. Непонятно было, как страна выйдет из пандемии, как будут выходить из пандемии все наши коллеги, которые приобретают наши товары, работы и услуги, сколько мы сможем заработать для страны в целом», — заявил 11 октября на телеканале ОНТ министр финансов Юрий Селиверстов.

По его словам, сначала был достаточно весомый плановый дефицит на уровне 4 млрд рублей, в начале года «с учетом уточнений всевозможных» он возрос до 6 млрд (более 3% ВВП). Их планировалось покрыть за счет «той подушки, которую мы скопили, не потратив все до последнего в предыдущие годы», уточнил министр.

Он полагает, что страна до конца года не сможет «полностью выйти из дефицита, восстановиться так, как мы работали до того, плюс определенные отрасли подвержены санкционному давлению».

«Но каких-то сбоев, неплатежей, невыполнения государством своих обязательств или, значит, каких-то дополнительных мер, которые потребуется принять и они отразятся на благосостоянии граждан, такого не будет», — пообещал Селиверстов.

Бюджет будущего года, пояснил чиновник, планируется «в сжатых, экономных условиях», в соответствии с термином «бюджетная консолидация». «Группируются все доходы, отказываемся от расходов, которые могут подождать, чтобы максимально быть в балансе», — заявил он.