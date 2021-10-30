На польско-белорусской границе нашли тело гражданина Ирака

Днем 29 октября поступило сообщение об обнаружении тела 25-летнего гражданина Ирака без признаков жизни вблизи пограничной заставы «Токари».

Фото: СК

Рядом с телом находились еще семь иностранных граждан, в том числе 5-летний ребенок. Они рассказали, что вооруженные мужчины в форме вытолкали их на территорию Беларуси. В Госпогранкомитете Беларуси рассказали, что, по словам беженцев, они находились на территории Польши, когда случилась трагедия. Один из мужчин, гражданин Ирака, был болен диабетом и нуждался в инсулине. Однако польские правоохранители, задержавшие иностранцев, якобы не только игнорировали их просьбы о медицинской помощи, но и избивали с целью устрашения.

Когда больной мужчина скончался, вооруженные люди в форме насильно доставили всех беженцев к границе, разрезали установленное на польской стороне заграждение из колючей проволоки и под угрозой физической расправы заставили перенести тело через границу.