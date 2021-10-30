Пенсионерка погибла при пожаре в Брагинском районе

/ Общество
Просмотров: 18

Женщина погибла при пожаре жилого дома в Брагинском районе, сообщили в МЧС.

Фото: МЧС

Сообщение о возгорании жилого дома в деревне Вялье поступило спасателям вечером 29 октября. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, дом горел открытым пламенем, кровля и перекрытие обрушили внутрь. Пожар ликвидировали.

При разборке строительных конструкций дома в жилой комнате спасатели обнаружили сильно обгоревшее тело 81-летней хозяйки.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенирирующих агрегатов и устройств.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: МЧС гибель на пожаре Город: Брагин

Другие материалы на эту тему:

Взрывы, пожары, подтопления. МЧС оценило угрозы перед Европейскими играми

Взрывы, пожары, подтопления. МЧС оценило угрозы перед Европейскими играми

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Огонь, вода и медные трубы. Спасатели организовали праздник для детей

Огонь, вода и медные трубы. Спасатели организовали праздник для детей

«Для них женщина, что половая тряпка». Как инженер потеряла работу в МЧС

«Для них женщина, что половая тряпка». Как инженер потеряла работу в МЧС