Пенсионерка погибла при пожаре в Брагинском районе

Женщина погибла при пожаре жилого дома в Брагинском районе, сообщили в МЧС.

Фото: МЧС

Сообщение о возгорании жилого дома в деревне Вялье поступило спасателям вечером 29 октября. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, дом горел открытым пламенем, кровля и перекрытие обрушили внутрь. Пожар ликвидировали.

При разборке строительных конструкций дома в жилой комнате спасатели обнаружили сильно обгоревшее тело 81-летней хозяйки.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенирирующих агрегатов и устройств.