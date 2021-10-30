Политзаключенный Антон Беленский вышел на свободу после отбытия наказания

Вышел на свободу 30-летний Антон Беленский — индивидуальный предприниматель, волонтер штаба Виктора Бабарико и инициативы «Честные люди», сообщают правозащитники.

Беленского задержали 10 августа 2020 года в минской гостинице «Беларусь» на 17-м этаже — в номер, где он находился, ворвались силовики. За участие в акции протеста в день президентских выборов Беленскому было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК (массовые беспорядки), но перед судом дело было переквалифицировано в ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

До суда он находился под стражей почти семь месяцев. Был признан правозащитниками политзаключенным.

5 марта Беленский был осужден на год и шесть месяцев ограничения свободы. Отбывал срок в исправительном учреждении открытого типа № 24 в Гродно.

На сегодняшний день в Беларуси политзаключенными признаны 832 человека.