Журналистка Ирина Славникова пропала после прилета в Минск с отдыха
Не выходит на связь журналистка Ирина Славникова, сообщают правозащитники. Предполагается, что журналистка была задержана ночью в минском аэропорту.
Ирина прилетела из Египта, но приехавшие встречать ее родственники так и не дождались Ирину, сообщают коллеги Славниковой в соцсетях.
По их информации, журналистку задержали вместе с мужем Александром Лойко. При этом «пограничники и таможенники сообщили отцу Ирины, что никого не задерживали».