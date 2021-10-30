Журналистка Ирина Славникова пропала после прилета в Минск с отдыха

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Не выходит на связь журналистка Ирина Славникова, сообщают правозащитники. Предполагается, что журналистка была задержана ночью в минском аэропорту.

Источник: БАЖ

Ирина прилетела из Египта, но приехавшие встречать ее родственники так и не дождались Ирину, сообщают коллеги Славниковой в соцсетях.

По их информации, журналистку задержали вместе с мужем Александром Лойко. При этом «пограничники и таможенники сообщили отцу Ирины, что никого не задерживали».
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Тэги: задержания журналистов БАЖ права человека в Беларуси Персона: Ирина Славникова Александр Лойко

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