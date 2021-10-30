Акционеры пролонгировали «Белгазпромбанку» субординированный кредит на 4,96 млрд российских рублей

Основные акционеры «Белгазпромбанка» — ПАО «Газпром» и «Банк ГПБ» (АО) — пролонгировали предоставленный в 2015 году субординированный кредит на общую сумму 4,96 млрд российских рублей (около 70 млн долларов по курсу Центробанка РФ).

«Пролонгация субординированного кредита обеспечит банку сохранение нормативного капитала на должном уровне для продолжения поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, а также экспортных предприятий, ориентированных на российский рынок, тем самым способствуя укреплению внешнеторговых связей между Республикой Беларусь и Российской Федерацией», —сообщила пресс-служба «Белгазпромбанка».

«Банк ГПБ» («Газпромбанк») и холдинг «Газпром» имеют в ОАО «Белгазпромбанк» доли по 49,82% каждый.

«Белгазпромбанк» — один из крупнейших коммерческих банков Беларуси. В июне 2020 года большинство членов правления были задержаны, в банке была введена временная администрация. В декабре 2020-го «Газпром» и «Газпромбанк» вернулись к его управлению.