Что произошло с валютой
Четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
Свои позиции сдали:
- евро на 0,0035 пункта (с 2,8268 до 2,8233 белорусского рубля);
- доллар на 0,0073 пункта (с 2,4299 до 2,4226 белорусского рубля);
- злотый на 0,0326 пункта (с 6,1466 до 6,114 белорусского рубля за 10 злотых);
- гривна на 0,019 пункта (с 9,2453 до 9,2263 белорусского рубля за 100 гривен).
Незначительно выросла только одна:
- российский рубль на 0,0054 пункта (с 3,4309 до 3,4363 белорусского рубля за 100 российских).
Таким образом, эта пятерка за месяц серьезно просела:
- евро на 0,0971 пункта;
- доллар на 0,091 пункта;
- российский рубль на 0,0259 пункта;
- злотый на 0,1714 пункта;
- гривна на 0,226 пункта.
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