Что произошло с валютой

/ Экономика
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Четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, на ушедшей рабочей неделе (25-29 октября) на БВФБ отсалютовали падением.

Фото ru.freepik.com

Свои позиции сдали:

  • евро на 0,0035 пункта (с 2,8268 до 2,8233 белорусского рубля);
  • доллар на 0,0073 пункта (с 2,4299 до 2,4226 белорусского рубля);
  • злотый на 0,0326 пункта (с 6,1466 до 6,114 белорусского рубля за 10 злотых);
  • гривна на 0,019 пункта (с 9,2453 до 9,2263 белорусского рубля за 100 гривен).

Незначительно выросла только одна:

  • российский рубль на 0,0054 пункта (с 3,4309 до 3,4363 белорусского рубля за 100 российских).

Таким образом, эта пятерка за месяц серьезно просела:

  • евро на 0,0971 пункта;
  • доллар на 0,091 пункта;
  • российский рубль на 0,0259 пункта;
  • злотый на 0,1714 пункта;
  • гривна на 0,226 пункта.

 

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Тэги: курсы валют

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