Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

/ Общество
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30 октября погоду на территории страны будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.

По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. Без осадков. Ветер южный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +15..+17°C (ветер порывами до 12 м/с);
  • Витебск +13..+15°C (ветер порывами до 10 м/с);
  • Гомель +11..+13°C (ветер порывами до 10 м/с);
  • Гродно +14..+16°C (ветер порывами до 12 м/с);
  • Могилев +13..+15°C (ветер порывами до 10 м/с);
  • Минск +13..+15°C (ветер до 10 м/с).

 

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Тэги: прогноз погоды

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