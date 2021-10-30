Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

30 октября погоду на территории страны будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.

По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. Без осадков. Ветер южный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха в регионах:

Брест +15..+17°C (ветер порывами до 12 м/с);

Витебск +13..+15°C (ветер порывами до 10 м/с);

Гомель +11..+13°C (ветер порывами до 10 м/с);

Гродно +14..+16°C (ветер порывами до 12 м/с);

Могилев +13..+15°C (ветер порывами до 10 м/с);

Минск +13..+15°C (ветер до 10 м/с).