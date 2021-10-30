Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
30 октября погоду на территории страны будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.
По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. Без осадков. Ветер южный умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +15..+17°C (ветер порывами до 12 м/с);
- Витебск +13..+15°C (ветер порывами до 10 м/с);
- Гомель +11..+13°C (ветер порывами до 10 м/с);
- Гродно +14..+16°C (ветер порывами до 12 м/с);
- Могилев +13..+15°C (ветер порывами до 10 м/с);
- Минск +13..+15°C (ветер до 10 м/с).