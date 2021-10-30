В одно время: АБФФ установила общее начало матчей 29-го и 30-го туров

Два последних тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге пройдут 20 и 28 ноября и начнутся в одно время.

Фото ФК «Шахтер»

Как сообщили в АБФФ, стартовый свисток судьи дадут в 13:00.

29-й тур

«Энергетик-БГУ» — «Славия»;

«Минск» — «Ислочь»;

«Гомель» — «Сморгонь»;

«Динамо» (Бр) — «Шахтер»;

«Слуцк» — «Рух»;

«Витебск» — «Спутник»;

«Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ;

«Динамо» (Мн) — «Неман».

30-й тур

«Славия» — «Динамо» (Мн);

«Неман» — «Торпедо-БелАЗ»;

БАТЭ — «Витебск»;

«Спутник» — «Слуцк»;

«Рух» — «Динамо» (Бр);

«Шахтер» — «Гомель»;

«Сморгонь» — «Минск»;

«Ислочь» — «Энергетик-БГУ».

Пока турнирная таблица выглядит так:

Шахтер — 68 очков (после 26 матчей) БАТЭ — 58 (27) Динамо (Мн) — 57 (27) Гомель — 52 (27) Рух — 52 (27) Динамо (Бр) — 37 (27) Ислочь — 34 (27) Витебск — 34 (27) Неман — 30 (27) Торпедо-БелАЗ — 30 (26) Минск — 29 (26) Энергетик-БГУ — 29 (27) Слуцк — 28 (27) Славия — 27 (27) Сморгонь — 16 (27) Спутник — 7 (27)