В одно время: АБФФ установила общее начало матчей 29-го и 30-го туров

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Два последних тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге пройдут 20 и 28 ноября и начнутся в одно время.

Фото ФК «Шахтер»

Как сообщили в АБФФ, стартовый свисток судьи дадут в  13:00.

29-й тур

  • «Энергетик-БГУ» — «Славия»;
  • «Минск» — «Ислочь»;
  • «Гомель» — «Сморгонь»;
  • «Динамо» (Бр) — «Шахтер»;
  • «Слуцк» — «Рух»;
  • «Витебск» — «Спутник»;
  • «Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ;
  • «Динамо» (Мн) — «Неман».

30-й тур

  • «Славия» — «Динамо» (Мн);
  • «Неман» — «Торпедо-БелАЗ»;
  • БАТЭ — «Витебск»;
  • «Спутник» — «Слуцк»;
  • «Рух» — «Динамо» (Бр);
  • «Шахтер» — «Гомель»;
  • «Сморгонь» — «Минск»;
  • «Ислочь» — «Энергетик-БГУ».

Пока турнирная таблица выглядит так:

  1. Шахтер — 68 очков (после 26 матчей)
  2. БАТЭ — 58 (27)
  3. Динамо (Мн) — 57 (27)
  4. Гомель — 52 (27)
  5. Рух — 52 (27)
  6. Динамо (Бр) — 37 (27)
  7. Ислочь — 34 (27)
  8. Витебск — 34 (27)
  9. Неман — 30 (27)
  10. Торпедо-БелАЗ — 30 (26)
  11. Минск — 29 (26)
  12. Энергетик-БГУ — 29 (27)
  13. Слуцк — 28 (27)
  14. Славия — 27 (27)
  15. Сморгонь — 16 (27)
  16. Спутник — 7 (27)

 

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Тэги: футбол-Беларусь

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