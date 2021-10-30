В одно время: АБФФ установила общее начало матчей 29-го и 30-го туров
Два последних тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге пройдут 20 и 28 ноября и начнутся в одно время.
Как сообщили в АБФФ, стартовый свисток судьи дадут в 13:00.
29-й тур
- «Энергетик-БГУ» — «Славия»;
- «Минск» — «Ислочь»;
- «Гомель» — «Сморгонь»;
- «Динамо» (Бр) — «Шахтер»;
- «Слуцк» — «Рух»;
- «Витебск» — «Спутник»;
- «Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ;
- «Динамо» (Мн) — «Неман».
30-й тур
- «Славия» — «Динамо» (Мн);
- «Неман» — «Торпедо-БелАЗ»;
- БАТЭ — «Витебск»;
- «Спутник» — «Слуцк»;
- «Рух» — «Динамо» (Бр);
- «Шахтер» — «Гомель»;
- «Сморгонь» — «Минск»;
- «Ислочь» — «Энергетик-БГУ».
Пока турнирная таблица выглядит так:
- Шахтер — 68 очков (после 26 матчей)
- БАТЭ — 58 (27)
- Динамо (Мн) — 57 (27)
- Гомель — 52 (27)
- Рух — 52 (27)
- Динамо (Бр) — 37 (27)
- Ислочь — 34 (27)
- Витебск — 34 (27)
- Неман — 30 (27)
- Торпедо-БелАЗ — 30 (26)
- Минск — 29 (26)
- Энергетик-БГУ — 29 (27)
- Слуцк — 28 (27)
- Славия — 27 (27)
- Сморгонь — 16 (27)
- Спутник — 7 (27)