Ожидается сильная магнитная буря: советы специалистов, как лучше ее перенести

Сегодня астрономы ожидают сильную магнитную бурю, которая может стать самой мощной за последние несколько лет.

Кроме возможных сбоев и в работе спутниковых навигационных и энергосистем, она может повлиять на самочувствие «метеозависимых» людей.

Ученые отмечают, что магнитное поле Земли, которое возникает на глубине около трех тысяч километров в ядре из жидкого железа, является важнейшим условием для существования жизни на планете. Оно защищает ее от вредного солнечного излучения.

Медики рекомендуют ограничить интенсивные физические нагрузки, больше отдыхать, гулять на свежем воздухе.

В рацион питания советуют ввести рыбу, овощи, каши, а также пить больше воды. В свою очередь на время лучше всего отказаться от кофе, алкоголя, курения.

Во время повышенной солнечной активности, помимо физического здоровья, может страдать также психологическое состояние. В эти дни возможно ухудшение настроения и раздражительность. В связи с этим лучше воздержаться от конфликтов и по возможности провести день в спокойствии и расслабленном состоянии.

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