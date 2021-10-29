Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) приостановила аккредитацию кинофестиваля «Лiстапад». Таким образом, организация поддержала обращение более полусотни представителей отрасли, сообщает Белорусский фонд культурной солидарности.

Как отметил президент FIAPF Луис Альберто Скалела, «изменения, принятые новой дирекцией в ноябре, могут иметь последствия для экосистем других фестивалей, аккредитованных FIAPF». В этой связи, отметил он, был сделан вывод, что «это нарушает некоторые важные принципы FIAPF», поэтому и было принято решение «приостановить аккредитацию «Лiстапада» в 2021 году».

По словам кинокритика Тараса Тарналицкого, такое действие «маргинализирует кинофестиваль в глазах международного киносообщества». А это, считает он, потребует от новой дирекции «больших усилий и средств для дальнейшей организации мероприятия».