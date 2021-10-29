FIAPF приостановила аккредитацию кинофестиваля «Лiстапад»
Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) приостановила аккредитацию кинофестиваля «Лiстапад». Таким образом, организация поддержала
Как отметил президент FIAPF Луис Альберто Скалела, «изменения, принятые новой дирекцией в ноябре, могут иметь последствия для экосистем других фестивалей, аккредитованных FIAPF». В этой связи, отметил он, был сделан вывод, что «это нарушает некоторые важные принципы FIAPF», поэтому и было принято решение «приостановить аккредитацию «Лiстапада» в 2021 году».
По словам кинокритика Тараса Тарналицкого, такое действие «маргинализирует кинофестиваль в глазах международного киносообщества». А это, считает он, потребует от новой дирекции «больших усилий и средств для дальнейшей организации мероприятия».
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