Еврокомиссар Вархей обсудил с Тихановской проблемы борьбы с коронавирусом

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Проблемы борьбы с коронавирусом обсудили еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархей (Венгрия) и лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская.

На своей странице в «Твиттере» Вархей сообщил, что в ходе телефонного разговора 29 октября подтвердил поддержку Евросоюзом белорусского народа. «Наш пакет экономической поддержки готов. Говорили также о борьбе с COVID-19 и предстоящих мероприятиях Восточного партнерства», — написал еврокомиссар.

Пресс-служба Тихановской сообщила, что демлидер срочно созвонилась с Вархеем по поводу вакцин. Стороны «обсудили способы помочь белорусам сохранить здоровье», письмо лидеров демократических сил руководителям Евросоюза, стран — членов ЕС, инициативы COVAX по равному доступу к вакцинам с призывом срочно выделить не менее 1 млн доз.

«Вопрос коронавируса в Беларуси нужно решать срочно. Мы уже провели консультации об этом с COVAX, ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. — БелаПАН.), правительствами Польши, Венгрии и Германии. Сегодня я была рада услышать от еврокомиссара о готовности ЕС помочь белорусам и предоставить вакцины. Остается единственный вопрос: как доставить и реализовать эти вакцины в Беларуси. И мы все вместе работаем над ним, потому что коронавирус ни в коем случае не должен быть вопросом политики — это исключительно вопрос здоровья и жизней белорусов», — заявила Тихановская.

26 октября Александр Лукашенко во время посещения Лидской центральной районной больницы (Гродненская область) заявил, что не видит смысла в завозе западных вакцин от коронавируса.

«Нам подкидывают вот эти оппы (оппозиционеры. — БелаПАН.) идею: завезите Pfizer, пусть будет Johnson&Johnson, Moderna и прочее. Для чего? Чтобы могли они привиться, получить паспорт и ехать туда к своим — инструкции получать. Чтобы на Запад выехать, вот для чего им надо. Едьте туда и там вакцинируйтесь», — заявил Лукашенко.

По его мнению, российские вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и китайская производства корпорации Sinopharm, которые используются в Беларуси, показали себя «гораздо лучше, чем западные», поэтому страна их закупает.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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