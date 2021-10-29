Министр Колтович назвал базовое условие формирования общего товарного рынка Беларуси и РФ

«Устранение барьеров и создание единых условий для конкуренции — базовое условие для формирования общего товарного рынка Беларуси и России», — заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович 29 октября на встрече руководства Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), посвященной перспективам создания единого биржевого товарного рынка в рамках Союзного государства.

Как сообщила пресс-служба БУТБ, «участники пришли к общему мнению, что биржевая торговля может стать одним из успешных интеграционных проектов, реализованных двумя странами», «нет никаких препятствий для использования технологического и интеллектуального потенциала товарных бирж в качестве инструмента реализации интеграционных программ Союзного государства».

По мнению председателя правления БУТБ Александра Осмоловского, объединение опыта, знаний и технических компетенций белорусской и российской бирж «придадут мощный стимул развитию биржевых товарных рынков двух стран и создадут предпосылки для устойчивого роста взаимного товарооборота».

«Вы поможете усилить наши слабые стороны, а мы — ваши. Например, у вас очень хорошо проработана тема торговли энергоресурсами и срочный рынок, в то время как мы можем поделиться опытом в экспорте лесопродукции. Кроме того, вам наверняка будут интересны наши наработки в области транзитной биржевой торговли, когда и продавцом, и покупателем являются компании — нерезиденты Беларуси», — заявил Осмоловский.

По словам президента СПбМТСБ Алексея Рыбникова, биржа — в первую очередь эффективный инструмент демонополизации рынка и устранения торговых барьеров. «Исключается коррупционная составляющая, снижаются цены, увеличиваются налоговые поступления, активизируется предпринимательская деятельность, повышаются темпы роста экономики», — считает руководитель петербургской биржи.

По итогам встречи стороны решили подготовить проект плана взаимодействия, предусматривающего мероприятия по снятию барьеров в биржевой торговле, а также рассмотреть возможность совместных действий по реализации сырьевых товаров в третьи страны с использованием биржевых механизмов.

Напомним, Александр Лукашенко на встрече в Минске с генеральным прокурором России Игорем Красновым, который 28 октября находился в Беларуси с рабочим визитом , сообщил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет 4 ноября. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков обхъяснил, что ВГС пройдет в режиме видеоконференции.

Планировалось, что стороны должны подписать во время встречи 28 союзных программ .

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