Белстат скорректировал прирост ВВП в первой половине 2021 года

Согласно проведенной Национальным статистическим комитетом второй оценке, валовой внутренний продукт Беларуси в январе—июне 2021 года увеличился на 3,5% и составил 78 млрд 464,7 млн рублей. Ранее сообщалось о росте на 3,3%.

Белстат произвел вторую оценку ВВП за первое полугодие тремя методами (производственным, использования доходов и формирования ВВП по источникам доходов).

«Публикуемые данные основаны на официальной статистической информации (агрегированных и экстраполированных первичных статистических данных), административных данных Министерства финансов об исполнении бюджета, актуализированных данных платежного баланса Национального банка Республики Беларусь и других», — отметили в статистическом ведомстве.

Предыдущая оценка ВВП производственным методом являлась предварительной, поскольку основывалась на оперативной информации статистических обследований, экспертных оценках и косвенных расчетах, сообщил Белстат.

По уточненным данным, в январе 2021 года к январю 2020-го ВВП вырос на 1,5%, в январе—феврале к соответствующему прошлогоднему периоду — на 0,9%, январе—марте — на 1,1%, январе—апреле — на 2,8%, январе—мае — на 3,3%, январе—июне — на 3,5%, январе—июле — на 3,4%, январе—августе — на 3%, январе—сентябре — на 2,7%.

Прогноз властей на текущий год предусматривает рост экономики не менее чем на 1,8%.

Как отмечено в октябрьском обзоре Евразийского банка развития, в базовом сценарии ожидается рост ВВП по итогам 2021 года на 2,5%. В 2022 году ЕАБР прогнозирует увеличение ВВП Беларуси на 0,4%. В июльском релизе банк оценивал динамику отечественной экономики в следующем году как близкую к нулю.

«Потенциал роста белорусской экономики ограничен 1—1,5% в год. Однако последствия санкций могут сдерживать экономическую активность. Адаптации экономики к ограничительным мерам западных стран может способствовать поддержка России», — говорилось в обзоре.

Экономисты международного рейтингового агентства Fitch Ratings прогнозируют рост ВВП в 2021 году на 0,7%.

В новом обзоре Всемирного банка, посвященном развитию национальных экономик стран Европы и Центральной Азии, рост ВВП Беларуси по итогам 2021 года пересмотрен в сторону увеличения — до 1,2% (+3 п.п.). Ранее эксперты банка ожидали в 2022 году восстановительный рост, но теперь прогнозируют спад белорусской экономики на 2,8%. Восстановление, по мнению аналитиков, начнется только в 2023 году.

Как считают белорусские независимые эксперты, западные санкции могут привести к сокращению ВВП на 5—10%.

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