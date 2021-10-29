«Репортеры без границ»: DW сильно раздражает режим Лукашенко

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По мнению правозащитников из организации «Репортеры без границ», блокировка белорусскими властями DW является «актом произвола со стороны режима Лукашенко в Беларуси».

Как напомнил спикер организации Кристофер Реш, у Deutsche Welle не первый раз возникают проблемы в Беларуси. В частности, в течение минувшего года «как минимум два журналиста, сотрудничавшие с DW, были осуждены на арест или тюремное заключение».

«Репортеры» заметили, пишет, что режим Лукашенко оказывает все больший нажим именно на СМИ в интернете, активно оперирует блокировкой сайтов. При этом всякий раз выдвигается обвинение в том, что такие сайты распространяют, мол, экстремистский контент или содержат гиперссылки на экстремистские СМИ.

«Мы считаем, что такое обвинение открывает настежь ворота для произвола, поскольку не определено, что вообще считается экстремистским содержанием», — указал Реш.

Эта медиакомпания, добавил он, оказалась объектом атаки со стороны минского режима потому, что «с начала этого года DW активно освещает события в Беларуси, предоставляет трибуну видным оппозиционным деятелям, что сильно раздражает режим».

 

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Тэги: Deutsche Welle свобода слова Репортеры без границ Персона: Кристофер Реш

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