Чемпионка мира рассказала, какие нужны реформы белорусскому спорту

Эксперты называют дефицит кадров одной из основных проблем, которую необходимо решить при проведении реформ в белорусском спорте. Такое мнение они высказали в ходе прошедшей 29 октября онлайн-дискуссии о будущем спорта.

«Когда будет подготовлено большое количество людей, думающих, умеющих, знающих, владеющих инструментами решения проблем, они смогут создать какое-то обсуждение, где будут искать идеи и пути решения проблем и реализовывать задуманное на практике», — отметила представитель Координационного совета по спорту призер Олимпиады-2008, чемпионка мира и Европы в толкании ядра Надежда Остапчук.

По ее словам, при проведении реформ необходимо будет определить роль и полномочия Министерства спорта и туризма, полномочия и финансирование спортивных федераций. «Это будет глобальная работа. Она займет не один год и даже не пять и не десять. Постепенно надо будет искать пути создания независимых организаций, чтобы они могли развивать спорт, что-то привносить новое, а не просто осваивать бюджет», — пояснила Остапчук.

Эту работу, добавила спортсменка, могут сделать только «люди, которые что-то понимают в спорте».

Также, по ее словам, необходимо попытаться сохранить от «вымывания» тренерский состав, который в Беларуси еще остался, поскольку политика ограничения зарплат, сборов, поездок для спортсменов будет негативно влиять на спорт. «Люди будут уезжать. Даже молодые, даже спортсмены, которые закончили свою карьеру и хотят попробовать себя в качестве тренера, тоже будут уезжать», — считает Остапчук.

Дефицит тренерских кадров, подчеркнула она, невозможно устранить «одним щелчком». «Это очень большие деньги, если покупать готового тренера. Мы видим, сколько хоккейные тренеры стоят, это очень большие деньги», — подчеркнула она.

По мнению представителя КС, спортсменам необходимо дать «надежду, что мы можем что-то поменять». Молодым тренерам нужно «как минимум помочь вырасти профессионально — организовать обучение, помочь с современными знаниями, дать новые инструменты в работе». «Когда человек будет заинтересован профессионально, он может какое-то время потерпеть те же финансовые проблемы», — считает бывшая легкоатлетка.

Одна из идей — создание региональных спортивных центров или реорганизация центров олимпийской подготовки в клубы. «Можно создать пять-шесть клубов, в каждой области свой клуб, где частично было бы государственное финансирование, и частично менеджеры занимались бы поиском спортсменов и местных бизнесменов [в качестве спонсоров]», — сказала Остапчук.

Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности (BSSF), бывший директор гандбольного клуба «Витязь-Леон» (Минск) Александр Опейкин считает, что развитие спорта в регионах зависит от социально-экономической модели страны, административного деления и полномочий местных органов власти. «Мы видим страны — Германию, Польшу, где у локальной власти много полномочий и она имеет право самостоятельно принимать решения о развитии того или иного вида спорта или клуба. В Беларуси совершенно другая история», — отметил он.

Кроме того, обратил внимание Опейкин, в регионах очень слабая инфраструктура и отсутствуют тренерские кадры.

Для развития отрасли, считает он, необходимо реформировать не только спортивную сферу, но и околоспортивные. «Вручную его не разовьешь. Так или иначе это основывается на личной инициативе людей, локальных сообществ, региональных руководителей, у которых есть свобода принимать такие решения и проявлять инициативу; на личной инициативе спонсоров. Максимум, что можно сделать — просто раскрепостить систему», — заявил представитель BSSF.

В целом, по его мнению, реформы в спорте должны включать комплекс мер, в том числе пересмотр подходов в оказании спонсорской помощи и отказ от прямого финансирования из бюджета, а также привлечение в спорт профессиональных менеджеров и тренеров.

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