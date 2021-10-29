Минздрав: полный курс вакцинации от COVID-19 прошло 2,178 млн человек

В Беларуси более 2 млн 845 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2 млн 178 тыс. прошли полный курс вакцинации, сообщило Министерство здравоохранения.

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По подсчетам БелаПАН, за последнюю неделю количество полностью вакцинированных, согласно официальной статистике, увеличилось на 158 тыс. (+7,8%), получивших первую дозу — на 147 тыс. (+5,4%).

По информации ведомства, в Брестской области полностью вакцинировано 267,7 тыс. человек (+20,6 тыс., +8,3%), в Витебской — 228,8 тыс. (+19,7 тыс., +9,4%), Гомельской — 398,4 тыс. (+25,6 тыс., +6,9%), Гродненской — 258,1 тыс. (+19,1 тыс., +8%), Могилевской — 264,7 тыс. (+23,4 тыс., +9,7%).

В Минской области привилось 263,4 тыс. человек (+26,2 тыс., +11%), в столице — 440,3 тыс. (+21,8 тыс., +5,2%).

Также отмечается, что курс вакцинации завершили более 56,4 тыс. сотрудников организаций и ведомств (+1,5 тыс., +2,7% к предыдущей неделе).

Накануне министр здравоохранения Дмитрий Пиневич сообщил, что к концу года в стране планируется вакцинировать от коронавируса 5 млн граждан. В обороте сейчас находится 1 млн доз первых компонентов различных вакцин, запланирована еще одна поставка. «Таким образом, предполагаю, что к окончанию этого года мы будем иметь цифру в 5 млн вакцинированных. Это позволит нам остановить эпидпроцесс», — цитировала чиновника пресс-служба Минздрава.

Пиневич подчеркнул, что вакциной китайского производства сейчас в большей степени прививают беременных и кормящих матерей. «Она есть, направлена в регионы. Проблем с китайской вакциной нет», — заявил министр.

26 октября Александр Лукашенко во время посещения Лидской центральной районной больницы (Гродненская область) заявил, что не видит смысла в завозе западных вакцин от коронавируса .

«Нам подкидывают вот эти оппы (оппозиционеры. — БелаПАН.) идею: завезите Pfizer, пусть будет Johnson&Johnson, Moderna и прочее. Для чего? Чтобы могли они привиться, получить паспорт и ехать туда к своим — инструкции получать . Чтобы на Запад выехать, вот для чего им надо. Едьте туда и там вакцинируйтесь», — заявил Лукашенко.

По его мнению, российские вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и китайская производства корпорации Sinopharm, которые используются в Беларуси, показали себя «гораздо лучше, чем западные», поэтому страна их закупает.

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