Лукашенко пообещал реформу образования: в 2023 году школьные экзамены планируется объединить с ЦТ

В 2023 году в Беларуси выпускные школьные экзамены планируется объединить с централизованным тестированием (ЦТ), сообщил Александр Лукашенко 29 октября на встрече с работниками Добрушской бумажной фабрики.

«В ближайшее время мною будут приняты окончательные решения. Мы недавно собирались, обсуждали эту проблему. У меня был ряд вопросов. Я попросил Министерство образования, Администрацию президента в правительстве доработать проект указа по приему в вузы и т.д. И вообще систему образования надо совершенствовать», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«С 2023 года у нас будут два, по-моему, экзамена объединены, школьный и централизованное тестирование. Т.е. вы школе не будете сдавать иностранный и математику, а пойдете на площадку ЦТ», — сказал Лукашенко.

По его словам, при поступлении в вуз на ЦТ придется сдавать только отдельные профильные предметы, «то есть мы немножко хотим снять нагрузку с детей».

О подобном нововведении 12 октября заявил министр образования Игорь Карпенко после совещания у Лукашенко. По информации пресс-службы Минобразования, ранее планировалось, что испытания могут объединить уже в 2022 году.

Также Карпенко отмечал, что средние специальные учебные заведения будут принимать абитуриентов без сертификатов ЦТ, останется только конкурс аттестатов.

Сейчас выпускники 11-х классов сдают экзамены в школе, потом проходят ЦТ. Результаты ЦТ используются для приема в вузы, где еще могут быть дополнительные испытания.