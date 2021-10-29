Прогноз специалиста: в ближайшие годы в белорусском спорте ожидается стагнация

В ближайшие годы в белорусском спорте ожидается стагнация. Такое мнение высказал исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности (BSSF) Александр Опейкин 29 октября в ходе онлайн-дискуссии о будущем спорта.

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«Спорт сильно зависит от социально-экономической модели в стране. Как будет выглядеть спорт в краткосрочной и среднесрочной перспективе, очень зависит от того, как будет развиваться Беларусь в этот период», — отметил Опейкин.

По его словам, перед страной несколько путей. «Но уже можно говорить о том, что будет серьезный период стагнации независимо от вариантов развития общества, вариантов развязки политического кризиса, — считает представитель BSSF. — Банально из-за того, что до политического кризиса наблюдалась проблема управленческих кадров в спорте, уже был спад в результатах, уже был спад в системе подготовки, уже было видно, что белорусская спортивная модель, как и политическая модель, себя во многом исчерпала. А чтобы реформировать эту модель, не было ни кадров, ни воли, ни желания ни у кого».

Кроме того, по мнению Опейкина, долгое время белорусский спорт играл идеологическую роль для Александра Лукашенко, «не столько развивался ради себя, ради развития массового спорта, сколько служил определенным политическим инструментом».

«Сейчас очевидно, что Лукашенко не использует спорт как идеологический инструмент, именно из-за того, что в спортивной среде произошел серьезный раскол, как раз по идеологической линии. Очень большая часть спортсменов не побоялась выразить гражданскую позицию. И вторая часть спортсменов, которая боялась выразить позицию, оказалась в немного подавленном состоянии», — пояснил Опейкин.

Стагнация спорта, по его словам, будет проявляться в результатах, возможности проведения в Беларуси ярких мероприятий. «Уже видно, что в ближайшие годы в Беларуси, пока будет политический кризис, не пройдет никаких серьезных соревнований», — заявил представитель фонда.

Представитель Координационного совета по спорту бывшая легкоатлетка Надежда Остапчук высказала мнение, что спортсмены, которые остались в стране, окажутся в ситуации, аналогичной периоду после распада СССР: «Будет постепенная деградация, будут постепенно разрушаться федерации, будет большая утечка кадров, как спортсменов молодых, так и тренеров».

В апреле этого года Следственный комитет Беларуси объявил Опейкина в международный розыск . На него заведено дело по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации и глобальной компьютерной сети интернет). Глава фонда, известная в прошлом пловчиха Александра Герасименя, также объявлена в розыск. Ее действия СК квалифицировал по той же статье УК.

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