Биржа: евро вырос, а доллар снизился перед выходными

Завершились последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:

евро — 2,8233 белорусского рубля (+0,0036 пункта);

доллар — 2,4226 белорусского рубля (-0,0082 пункта);

российский рубль — 3,4363 белорусского рубля за 100 российских (-0,0124 пункта).

Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

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