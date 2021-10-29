Биржа: евро вырос, а доллар снизился перед выходными

/ Экономика
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Завершились последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:

  • евро — 2,8233 белорусского рубля (+0,0036 пункта);
  • доллар — 2,4226 белорусского рубля (-0,0082 пункта);
  • российский рубль — 3,4363 белорусского рубля за 100 российских (-0,0124 пункта).

Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

 

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Тэги: курсы валют

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