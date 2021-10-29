Лукашенко подтвердил, что власти рассматривают вопрос о введении налога на квартиры

Нет цели увеличить налоги в стране, они в Беларуси и так высоки, заявил Александр Лукашенко 29 октября на встрече с работниками Добрушской бумажной фабрики (Гомельская область).

Один из работников задал вопрос об отмене налоговой льготы для владельцев квартир.

Лукашенко ответил, что в настоящее время соответствующий вопрос рассматривается в правительстве. Он пояснил, почему в целом «совершенствуются те или иные налоговые нормы». Это связано с тем, что представители бизнеса в свое время жаловались на сложное налоговое законодательство. «И я поручил правительству, чтобы вернулись к этим вопросам и сделали простое налоговое законодательство. Оно совсем простым не будет. На то и налоги, и надо быть экономистом и бухгалтером для того, чтобы это все вычислять. Но там, где можно упростить, надо упростить. Посмотреть другие направления, где-то подшлифовать», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, в том числе обсуждался вопрос по налогообложению недвижимости. «На селе у нас платят и за землю налог, недвижимость и прочее. А город как-то остался в стороне. Обсуждался и этот вопрос. Я не знаю, какие там ставки, но это будет мизер», — отметил Лукашенко.

Он привел еще один довод, почему в стране взялись за налоги: «Дело даже не в справедливости. На конец года 2 млрд долларов непредвиденных расходов, чтобы спасать людей. У нас же бесплатная вакцинация, бесплатное лечение от ковид. Я не хочу сказать, что у нас идеально все, но по сравнению с другими, как оказалось, неплохо. Но это большие деньги».

Он также отметил, что, «условно говоря, если на каждого жителя Беларуси собрать по доллару налога, то это будет только 9,5 млн долларов». «По большому счету это ничто, если мы 2 млрд долларов потратим только на лечение, но за эти 9,5 млн мы что-то можем купить», — заметил он.

«Будет ли это вообще, это еще вопрос. На мой уровень эти вопросы не вносились. Мы не ставим перед собой цель увеличить налоги. Они у нас и так высоки. У нас нет нефти и газа. Потому налогооблагаемая база и налоги приличные. Всегда встает вопрос, как их уменьшить. Поэтому я не думаю, что это будут какие-то большие налоги, если они будут вообще. Но вопрос такой рассматривается», — резюмировал Лукашенко.

Как сообщалось, в Беларуси предлагается отменить налоговую льготу для владельцев квартир, но она сохранится для некоторых категорий граждан. Это предусмотрено проектом изменений, вносимых в Налоговый кодекс. Подлежащая к уплате сумма налога на недвижимость в отношении жилых помещений определяется исходя из расчетной стоимости 1 кв. м типового капитального строения (здания, сооружения) на 1 января, общей площади жилого помещения и ставки налога в размере 0,1%.

Так, например, налог на недвижимость на стандартную квартиру площадью 60 кв. м в год составит от 27 рублей в районных центрах до 48,6 рубля в Минске.

Читайте также: