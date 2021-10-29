«Росгосстрах» потребовал деньги у семьи насмерть сбитого поездом ребенка

В России крупнейшая страховая компания «Росгосстрах» потребовала 5700 долларов от семьи школьника, которого сбила электричка Москва — Тверь в ноябре 2019 года. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Фото: russia-ic.com

Как сказано в досудебной претензии, направленной родителям школьника, сумму в 400 тысяч российских рублей «Росгосстрах» выплатил РЖД за поврежденный поезд. Теперь компания требует эти деньги с законных представителей погибшего подростка.

Школьник из Солнечногорска в Подмосковье переходил пути по наземному переходу и не заметил приближающийся поезд Москва — Тверь. Машинист сигналил в попытке предупредить 15-летнего подростка, но тот был в наушниках. В результате столкновения ребенка отбросило на 50 метров, он умер от полученных травм до прибытия медиков.

В компании утверждают, что школьник нарушил правила нахождения у ж/д путей, что несовершеннолетние с 14 лет сами несут ответственность за причиненный вред, а значит, обязательства перед «Росгосстрахом» возникли у законных представителей погибшего подростка.

«Во избежание перевода взыскания на судебную стадию и увеличения суммы задолженности вам необходимо в течение 10 дней с момента получения настоящего письма оплатить сумму в размере 400 972, 37 рублей», — сказано в письме.

Затем женщину предупредили, что, если дело дойдет до суда, сумма взыскания может вырасти на 25%. Если представители погибшего ребенка откажутся выплачивать деньги, суд может взыскать с них имущество и недвижимость.

В итоге женщина выплатила «Росгосстраху» деньги в досудебном порядке, однако теперь намерена обращаться к компании с ответным иском.