«Росгосстрах» потребовал деньги у семьи насмерть сбитого поездом ребенка

/ Мир
Просмотров: 81

В России крупнейшая страховая компания «Росгосстрах» потребовала 5700 долларов от семьи школьника, которого сбила электричка Москва — Тверь в ноябре 2019 года. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Фото: russia-ic.com

Как сказано в досудебной претензии, направленной родителям школьника, сумму в 400 тысяч российских рублей «Росгосстрах» выплатил РЖД за поврежденный поезд. Теперь компания требует эти деньги с законных представителей погибшего подростка.

Школьник из Солнечногорска в Подмосковье переходил пути по наземному переходу и не заметил приближающийся поезд Москва — Тверь. Машинист сигналил в попытке предупредить 15-летнего подростка, но тот был в наушниках. В результате столкновения ребенка отбросило на 50 метров, он умер от полученных травм до прибытия медиков.

В компании утверждают, что школьник нарушил правила нахождения у ж/д путей, что несовершеннолетние с 14 лет сами несут ответственность за причиненный вред, а значит, обязательства перед «Росгосстрахом» возникли у законных представителей погибшего подростка.

«Во избежание перевода взыскания на судебную стадию и увеличения суммы задолженности вам необходимо в течение 10 дней с момента получения настоящего письма оплатить сумму в размере 400 972, 37 рублей», — сказано в письме.

Затем женщину предупредили, что, если дело дойдет до суда, сумма взыскания может вырасти на 25%. Если представители погибшего ребенка откажутся выплачивать деньги, суд может взыскать с них имущество и недвижимость.

В итоге женщина выплатила «Росгосстраху» деньги в досудебном порядке, однако теперь намерена обращаться к компании с ответным иском.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: РЖД росгосстрах Город: Москва

Другие материалы на эту тему:

Между Минском и Москвой начали курсировать скоростные «Ласточки»

Между Минском и Москвой начали курсировать скоростные «Ласточки»

Литовская железная дорога надеется сохранить белорусские грузы

Литовская железная дорога надеется сохранить белорусские грузы

Российский поезд загорелся под белорусской Жабинкой

Российский поезд загорелся под белорусской Жабинкой

В Беларуси подстрелили крупного российского бизнесмена

В Беларуси подстрелили крупного российского бизнесмена