Глава медиакомпании Deutsche Welle расценил блокировку в Беларуси сайта DW и других СМИ как акт отчаяния белорусского руководства

Генеральный директор медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург расценил блокировку в Беларуси сайта DW и ряда других СМИ как акт отчаяния белорусского руководства.

«Претензии к DW абсолютно смехотворны. Господин Лукашенко показал, что в борьбе против своего собственного народа он не чурается ничего, чтобы удержаться у власти», — говорится в заявлении Лимбурга, обнародованном 29 октября.

«Активное использование ресурсов независимых СМИ со всей ясностью демонстрирует, что люди в Беларуси больше не доверяют контролируемым государством средствам массовой информации. Мы протестуем против блокировки наших ресурсов, поскольку люди там имеют право на объективную информацию о ситуации в их стране», — подчеркнул генеральный директор DW.

В пресс-релизе DW, выпущенном 29 октября, отмечается, что в начале 2021 года медиакомпания значительно расширила линейку информационной продукции для Беларуси «для медийного сопровождения событий, связанных с пробуждением гражданского общества» в этой стране.

«DW сделало борьбу против цензуры одним из своих основополагающих принципов и последовательно выступает за получение людьми во всем мире релевантной для них информации. Во многих странах госконтроль над инфраструктурой приводит к цензуре или полной блокировке информации. DW уже давно работает над путями обхода цензуры», —отмечается в релизе.

28 октября в Беларуси ограничили доступ к новостным интернет-ресурсам Deutsche Welle, «Настоящее время» и «Новы час». Такое решение приняло Министерство информации.

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