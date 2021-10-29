За минувшие сутки страны ЕС не впустили 765 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси
За минувшие сутки страны Европейского союза не впустили на свою территорию 765 мигрантов, намеревавшихся нелегально пересечь границу со стороны Беларуси.
Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 28 октября было зафиксировано 575 попыток незаконного пересечения границы с белорусского направления. Задержали трех иранцев и четырех афганцев, еще 59 иностранцев, которым удалось перейти границу, вернули в Беларусь. За пособничество в переходе границы задержано пять сирийцев, по одному гражданину Германии, Словении, Ирака и Украины.
Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщает, что за минувшие сутки в страну не впустили 186 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. Отмечается, что это один из самых высоких показателей со 2 августа, когда пограничники получили законные основания не пускать нелегалов с белорусской территории. Больше было только 3, 4 и 6 августа (247, 321 и 234 соответственно). С 1 по 28 октября в Литву не допущено 2134 мигранта со стороны Беларуси против 981 за весь сентябрь (с начала августа — 5194).
Литовская сторона заявила также об одном выстреле и запуске шести сигнальных ракет на сопредельной территории.
Государственная пограничная охрана Латвии сообщила, что 28 октября незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу безуспешно пытались 11 иностранцев. Еще трех впустили в страну и задержали.
С 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1974 нелегальных мигранта. За это же время 55 человек пропустили по гуманитарным причинам и задержали до рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища. Всего с начала года в стране было задержано 407 иностранцев, которые незаконно пересекли границу.
Из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью. Руководство стран Балтии и Польши возлагает ответственность за миграционный кризис на границе на белорусские власти, те обвинения отвергают.