В Беларуси за сутки зарегистрировано 1988 новых случаев COVID-19, умерло 16 человек

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1988 новых случаев COVID-19.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, умерло 16 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выписано 2130 человек.

28 октября было зафиксировано 1979 новых случаев коронавируса, 27 октября — 1998, 26-го — 1995, 25-го — 1997, 24-го — 2044, 23-го — 2079, 22-го — 2082, 21-го — 2097 (суточный рекорд заболеваемости), 20-го — 2076, 19-го — 1913.

С начала пандемии в стране зарегистрирован 596 191 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 569 188 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4596 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 40 232 теста на коронавирус, днем ранее — 40 409. Всего проведено 9 556 037 тестов.