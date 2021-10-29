В Москве задержали находящегося в розыске протестующего из Гомеля

Утром 29 октября в московском метро полиция задержала жителя Гомеля Михаила Зубкова. Белоруса остановили для проверки паспорта, оказалось, что гомельчанин находится в розыске. Сейчас он в отделении полиции.

Фото: RFE/RL

Как сообщили БелаПАН родственники Зубкова, в сентябре прошлого года он участвовал в марше протеста в Гомеле и был задержан сотрудниками ОМОН. Зубков отбыл в ИВС 15 суток, больше к нему претензий со стороны милиции не было. Он уехал на работу в Москву.

«В августе к его жене и матери пришла милиция — проводили обыски, искали Михаила. Потом жену вызывали в СК. Следователь показывала ей фотографии с одного из маршей и объяснила, то он подошел к сотруднику ОМОН "ближе, чем положено", и что у Михаила на фото было красное лицо, что значит — "он готов был броситься на сотрудника ОМОН"», — уточнили родственники.

По предварительной информации, в отношении Зубкова возбуждено дело по статье 364 УК (насилие над сотрудником милиции).