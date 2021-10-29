Суд дал сотруднику «Минск-Кристалла» четыре года «химии»

Суд Ленинского района 27 октября рассмотрел уголовное дело в отношении сотрудника «Минск-Кристалл» и приговорил его к четырем годам «химии» за служебную халатность, сообщает пресс-служба суда.

На предприятии «Минск-Кристалл» обвиняемый работал мастером участка розлива алкоголя. По версии следствия , с 10 по 11 апреля прошлого года он не убедился в том, что розлив полуфабриката коньяка закончился. Краны остались в положении «открыто», продукт попал в трубопровод и вытек в канализацию.

Размер утечки составил не менее 1,6 тысяч литров, а предприятие оценило ущерб в сумму чуть более 34 тысяч рублей.

Суд признал мастера участка виновным по ч. 2 ст. 428 («служебная халатность») УК Беларуси. Его приговорили к четырем годам «химии». Кроме того бывший сотрудник предприятия обязан выплатить в его пользу всю сумму ущерба.