Госдолг Беларуси составил 35% к ВВП

Государственный долг Республики Беларусь уменьшился по сравнению с началом 2021 года на 0,7 млрд рублей, или на 1,3%, и на 1 октября составил 57,1 млрд рублей, или 34,9% к ВВП, свидетельствуют данные Министерства финансов.

Внешний госдолг на 1 октября составил 18,2 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 0,3 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,8%.

В январе—сентябре 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 1 млрд 35,9 млн долларов: 836 млн— правительство Российской Федерации; 155,3 млн — МБРР; 20,0 млн — Фонд международного развития ОПЕК; 14,9 млн — Экспортно-импортный банк Китая; 9,7 млн — ЕБРР и Северный инвестиционный банк.

Погашение внешнего государственного долга в январе-сентябре составило 1 млрд 381,3 млн долларов США: 608,8 млн— правительство и банки РФ; 406,9 млн — банки Китая; 276,6 млн — ЕФСР; 83,4 млн — МБРР; 4,9 млн — ЕБРР и СИБ; 0,7 млн — Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний государственный долг на 1 октября составил 11,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,4 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 14,4%.

В январе—сентябре размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 817,5 млн долларов и 191,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 132,0 млн долларов и 92,2 млн рублей.

По прогнозу международного рейтингового агентства Fitch, госдолг Беларуси (с учетом предоставленных госгарантий) за 2021 год вырастет с 48,4 до 51,7% ВВП, в 2022-м — до 53,3% ВВП, а в 2025 году достигнет 60,3% ВВП.

Согласно данным Fitch, которые основаны на сведениях Министерства финансов, в 2021 году платежи Беларуси по госдолгу составят около 3,6 млрд долларов, в 2022-м она должна вернуть кредиторам 3,4 млрд долларов, в 2023-м — 4,1 млрд, в 2024-м — 3,3 млрд, в 2025 году — 3,1 млрд долларов.

В 2020 году госдолг Беларуси увеличился на 13 млрд рублей, или на 29%, и на 1 января 2021 года составил 57,8 млрд рублей, или 37,3% к ВВП.

Правительство в 2021—2025 годах намерено удерживать госдолг на уровне не более 40% к ВВП.