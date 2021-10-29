Госдолг Беларуси составил 35% к ВВП

/ Экономика
Просмотров: 48

Государственный долг Республики Беларусь уменьшился по сравнению с началом 2021 года на 0,7 млрд рублей, или на 1,3%, и на 1 октября составил 57,1 млрд рублей, или 34,9% к ВВП, свидетельствуют данные Министерства финансов.

Внешний госдолг на 1 октября составил 18,2 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 0,3 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,8%.

В январе—сентябре 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 1 млрд 35,9 млн долларов: 836 млн— правительство Российской Федерации; 155,3 млн — МБРР; 20,0 млн — Фонд международного развития ОПЕК; 14,9 млн — Экспортно-импортный банк Китая; 9,7 млн — ЕБРР и Северный инвестиционный банк.

Погашение внешнего государственного долга в январе-сентябре составило 1 млрд 381,3 млн долларов США: 608,8 млн— правительство и банки РФ; 406,9 млн — банки Китая; 276,6 млн — ЕФСР; 83,4 млн — МБРР; 4,9 млн — ЕБРР и СИБ; 0,7 млн — Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний государственный долг на 1 октября составил 11,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,4 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 14,4%.

В январе—сентябре размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 817,5 млн долларов и 191,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 132,0 млн долларов и 92,2 млн рублей.

По прогнозу международного рейтингового агентства Fitch, госдолг Беларуси (с учетом предоставленных госгарантий) за 2021 год вырастет с 48,4 до 51,7% ВВП, в 2022-м — до 53,3% ВВП, а в 2025 году достигнет 60,3% ВВП.

Согласно данным Fitch, которые основаны на сведениях Министерства финансов, в 2021 году платежи Беларуси по госдолгу составят около 3,6 млрд долларов, в 2022-м она должна вернуть кредиторам 3,4 млрд долларов, в 2023-м — 4,1 млрд, в 2024-м — 3,3 млрд, в 2025 году — 3,1 млрд долларов.

В 2020 году госдолг Беларуси увеличился на 13 млрд рублей, или на 29%, и на 1 января 2021 года составил 57,8 млрд рублей, или 37,3% к ВВП.

Правительство в 2021—2025 годах намерено удерживать госдолг на уровне не более 40% к ВВП.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: внешний госдолг внутренний госдолг госдолг

Другие материалы на эту тему:

Выплачивать долги Беларуси помогает экспортное чудо?

Выплачивать долги Беларуси помогает экспортное чудо?

Беларуси грозит постоянный рост госдолга

Беларуси грозит постоянный рост госдолга

Внутренний госдолг Беларуси бьет рекорды, внешний будет дорожать

Внутренний госдолг Беларуси бьет рекорды, внешний будет дорожать

Беларуси светят новые большие проблемы с госдолгом

Беларуси светят новые большие проблемы с госдолгом