США направят Афганистану гумпомощь на 144 млн долларов

США предоставят еще 144 млн долларов на борьбу с гуманитарным кризисом в Афганистане. Общая сумма выделенных Штатами средств для Афганистана и афганских беженцев в 2021 году достигнет 474 млн. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Фото: ООН

«Это крупнейшая сумма поддержки среди всех стран», — сказано в сообщении.

Деньги передадут гуманитарным организациям. Средства пойдут на медикаменты, снабжение едой и водой, а также всем необходимым нуждающихся афганцев в регионе, в том числе афганских беженцев в соседних странах.

Фонд экономической помощи Афганистану создали и при ООН.