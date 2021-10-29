США направят Афганистану гумпомощь на 144 млн долларов

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США предоставят еще 144 млн долларов на борьбу с гуманитарным кризисом в Афганистане. Общая сумма выделенных Штатами средств для Афганистана и афганских беженцев в 2021 году достигнет 474 млн. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Фото: ООН

«Это крупнейшая сумма поддержки среди всех стран», — сказано в сообщении.

Деньги передадут гуманитарным организациям. Средства пойдут на медикаменты, снабжение едой и водой, а также всем необходимым нуждающихся афганцев в регионе, в том числе афганских беженцев в соседних странах.

Фонд экономической помощи Афганистану создали и при ООН.
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Тэги: Белый дом США-Афганистан талибы

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