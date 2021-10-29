МВД признало экстремистским формированием телеграм-каналы NEXTA, NEXTA Live и LUXTA

МВД приняло решение о признании телеграм-каналов NEXTA, NEXTA Live и LUXTA экстремистским формированием. Обновленный перечень опубликован на сайте ведомства.

«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством телеграм-каналов NEXTA, NEXTA Live и LUXTA, экстремистским формированием и запрете его деятельности», — говорится в сообщении.

Ранее в «Перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности» внесли инициативу «Рабочы Рух», сайт dze.chat, телеграм-каналы и чаты «Буслы ляцяць», «Дружины Народной Самообороны», «Кибер-Партизаны», «Ждановічы сёння», «Мая Краіна Беларусь», «Ошмяны».