МВД признало экстремистским формированием телеграм-каналы NEXTA, NEXTA Live и LUXTA

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МВД приняло решение о признании телеграм-каналов NEXTA, NEXTA Live и LUXTA экстремистским формированием. Обновленный перечень опубликован на сайте ведомства.

«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством телеграм-каналов NEXTA, NEXTA Live и LUXTA, экстремистским формированием и запрете его деятельности», — говорится в сообщении.

Ранее в «Перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности» внесли инициативу «Рабочы Рух», сайт dze.chat, телеграм-каналы и чаты «Буслы ляцяць», «Дружины Народной Самообороны», «Кибер-Партизаны», «Ждановічы сёння», «Мая Краіна Беларусь», «Ошмяны».
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Тэги: Nexta LUXTA экстремистское формирование

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