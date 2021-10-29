Нацбанк определил требования к руководителю и владельцам лизинговой организации

Национальный банк определил требования к квалификации и деловой репутации руководителя лизинговой организации, а также к деловой репутации ее владельцев.

Как сообщает пресс-служба регулятора, постановлением правления № 296, которое вступает в силу 29 ноября 2021 года, предусмотрены следующие квалификационные требования к руководителю лизинговой организации: высшее образование юридического (экономического) профиля, либо иное высшее образование при условии прохождения переподготовки на уровне высшего образования по специальности юридического (экономического) профиля, либо иное высшее образование и стаж работы не менее пяти лет руководителем или на должностях, предусматривающих руководство подразделением, в организации, осуществляющей финансовые операции.

Аналогичные требования распространяются на руководителей иностранных организаций, осуществляющих лизинговую деятельность в Беларуси через постоянное представительство.

Среди требований к деловой репутации руководителя лизинговой организации указано отсутствие: непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности; постановления органа уголовного преследования о возбуждении уголовного дела в отношении лица либо привлечении его в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу; фактов причастности к осуществлению, финансированию или иному пособничеству в осуществлении террористической, экстремистской деятельности, распространении оружия массового поражения либо легализации доходов, полученных преступным путем.

Требования также установлены к деловой репутации учредителей (участников), собственника имущества, бенефициарных и иных владельцев лизинговой организации, иностранной организации, осуществляющей лизинговую деятельность в Беларуси через постоянное представительство.

«Меры, предусмотренные постановлением № 296, будут способствовать созданию более качественного и конкурентного сегмента финансового рынка за счет повышения уровня (объема) ответственности руководителей лизинговых организаций, собственников, учредителей (участников). Это положительно скажется на уровне защиты прав лизингополучателей, качестве оказываемых услуг и эффективности деятельности лизинговых организаций в целом», — отметили в Нацбанке.