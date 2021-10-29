«Идея Банк» прекратил свою деятельность

«Идея Банк» прекращает свою деятельность в связи с присоединением к «МТБанку».

Как сообщается на сайте кредитно-финансового учреждения, 26 октября Национальный банк осуществил государственную регистрацию изменений и дополнений, внесенных в устав «МТБанка» в связи с присоединением к нему «Идея Банка».

1 ноября 2021 года в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет внесена запись о прекращении деятельности ЗАО «Идея Банк». С указанной даты ЗАО «МТБанк» становится правопреемником в отношении всех обязательств ЗАО «Идея Банк».

«Идея Банк» — коммерческий банк, работающий на белорусском рынке с 2004 года. До 1 апреля 2021 года входил в польский холдинг Getin Holding S.A. Развивал преимущественно розничное направление бизнеса, а также оказывал финансовые услуги клиентам сегмента микро-, малого и среднего бизнеса. В марте 2021 года «МТБанк» приобрел 99,999% акций «Идея Банка», выкупив доли у польских акционеров — Getin Holding S.A. и Getin International S.A. Стоимость сделки составила 50 млн рублей.

С июня 2021 года «МТБанк» принадлежит бизнесмену ливанского происхождения Ромео Абдо, владельцу ТЦ Galileo и бизнес-центров Rubin Plaza и Silver Tower. С 1994 года он живет в Беларуси, учился в Минском государственном лингвистическом университете и Международном институте экономики и права.