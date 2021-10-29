Правительство Беларуси запретило вывозить кислород

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Правительство ввело временный запрет на вывоз за пределы Беларуси медицинского и технического кислорода. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Фото: Минздрав

Запрет на вывоз введен на жидкий и газообразный кислород медицинского и технического назначения. Он будет действовать шесть месяцев и распространяется на все страны, в том числе страны ЕАЭС.

Исключение составляют гуманитарные поставки, поставки в качестве припасов, транзит.

Также правительством принято решение заморозить цены на медицинский кислород.

По данным Минздрава, в четвертую волну коронавируса пациенты стали более кислородозависимы. По последним данным, только в 6-й больнице Минска в кислородной поддержке нуждаются свыше 70% пациентов.
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Тэги: кислород Минздрав

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