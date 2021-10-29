Евгений Пыльченко намерен обжаловать решение об исключении из Минской коллегии адвокатов

Одним из поводов для исключения из Минской городской коллегии адвокатов Евгения Пыльченко и отстранения его от работы стало утверждение о том, что он в репликах во время процесса над Виктором Бабарико дал оценку выступлениям других адвокатов.

Как сообщил Пыльченко БелаПАН, также ему вменили то, что он одновременно защищал экс-банкира и подругу его семьи Светлану Купрееву. «В этом усмотрели конфликт интересов. Хотя я знаю, что там никаких противоречий, даже формальных, не было. И оба клиента одобрили эту одновременную защиту, — сказал Пыльченко. — Мало того, суть этого конфликта интересов никому не известна».

Он назвал решение о своем исключении из коллегии абсурдом и намерен обжаловать его в Белорусской республиканской коллегии адвокатов. «Очень печально, что адвокаты выносят такие необоснованные решения, как и суды», — добавил он.

По его мнению, совет коллегии, который выносит окончательное решение об исключении, соберется очень быстро, возможно, уже 29 октября. «По новому законодательству, наше адвокатское бюро ликвидируется, и с 1 ноября я должен был идти на работу в юридическую консультацию. Но, наверное, я туда уже не дойду», — резюмировал Пыльченко.

Как сообщалось, дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов 28 октября рассмотрела возбужденное Министерством юстиции дисциплинарное дело в отношении Евгения Пыльченко и приняла решение исключить адвоката Виктора Бабарико из коллегии. Пару дней назад такое же решение было принято в отношении еще одного защитника экс-банкира Натальи Мацкевич.

После отстранения от работы Евгения Пыльченко экс-банкир и бывший претендент на президентский пост Виктор Бабарико, приговоренный к 14 годам лишения свободы, остался без адвокатов.