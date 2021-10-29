Отца и сына осудили за расклеивание в Ляховичах листовок с оскорблением Лукашенко

В суде Ляховичского района вынесли приговор Геннадию и Вячеславу Смирновым, которых обвиняли в оскорблении Лукашенко, а Геннадия — еще и в сопротивлении милиционеру, сообщили правозащитники «Весны».

Согласно обвинению, вечером 15 марта Геннадий и Вячеслав разместили листовки с портретом Лукашенко и печатным текстом, содержавшим негативную оценку в адрес последнего, на доске объявлений автобусной остановки, на трансформаторной подстанции и на столбе.

Отца также обвиняли в том, что в момент задержания он упирался, пробовал вырваться, якобы нанес удары головой и ногой в область головы милиционеру.

Геннадий Смирнов по обвинению в оскорблении президента вину не признал, а по обвинению в сопротивлении сотруднику милиции — признал частично. Вячеслав Смирнов своей вины не признал.

Судья Татьяна Жерко назначила Геннадию наказание в виде лишения свободы на два года и шесть месяцев в колонии в условиях усиленного режима. Вячеслава она приговорила к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.