Россиянин угнал такси и попал в серьезную аварию возле Ветки

В Ветковском районе пьяный пассажир — 32-летний гражданин РФ — угнал такси и попал в ДТП, сообщили в областной ГАИ.

Ночью 27 октября в милицию обратился водитель такси. С его слов, неизвестный угнал его автомобиль возле агрогородка Золотой Рог.

Пьяный пассажир ехал на такси из Гомеля. В какой-то момент он попросил остановить машину, чтобы выйти и покурить. Уже на улице мужчина оттолкнул водителя, сел за руль и поехал в сторону Ветки.

Угнанный автомобиль нашли в 50 километрах от места угона. Оказалось, что угонщик не справился с управлением и съехал в кювет. Затем он спрятался в дренажной трубе.

В результате ДТП угонщик получил серьезные телесные повреждения и был госпитализирован. Раньше 32-летний россиянин был судим за аналогичные преступления, а вначале мая этого года выдворен за пределы Беларуси.