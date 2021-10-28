Лукашенко подписал указ о создании Национального центра защиты персональных данных

В Беларуси будет создан Национальный центр защиты персональных данных. Это предусмотрено указом № 422 «О мерах по совершенствованию защиты персональных данных», который 28 октября подписал Александр Лукашенко, передает его пресс-служба.

Документ издан в развитие норм закона № 99-3 от 7 мая 2021 года «О защите персональных данных».

В соответствии с указом, национальный центр наделяется статусом уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных. Определены его основные права, задачи, функции и полномочия.

В частности, центр наделен правом проводить проверки соблюдения законодательства о персональных данных, выносить письменные требования (предписания) об устранении выявленных нарушений, требовать прекращения обработки персональных данных, если иными способами невозможно обеспечить защиту прав субъектов персональных данных.

Кроме того, указом установлены дополнительные меры, связанные с обеспечением защиты персональных данных. Это, например, необходимость прохождения специального обучения лицами, в обязанности которых входит защита персональных данных; обязанность ведения учета персональных данных, подлежащих обработке государственными органами и иными организациями.

«Исполнение указа позволит повысить уровень защиты персональных данных в государстве и обеспечить более полную реализацию конституционного права граждан на защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь», — говорится в сообщении.