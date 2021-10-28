Власти лишили лицензии последнего адвоката Виктора Бабарико Евгения Пыльченко
Вечером 28 октября состоялось заседание дисциплинарной комиссии Минской городской коллегии адвокатов по делу последнего защитника Виктора Бабарико Евгения Пыльченко.
Комиссия приняла решение об исключении Пыльченко-младшего из коллегии адвокатов за систематические нарушения закона об адвокатуре, сообщает
Ранее, 19 октября, приказом министра юстиции в отношении Евгения Пыльченко было возбуждено дисциплинарное производство, он был уволен.
В четверг на заседании под председательством Александра Петровича присутствовало семь членов комиссии. Оно длилось полтора часа. Как голосовали участники — неизвестно, потому что они делали это в специальной переговорной.
«Комиссия приняла довольно большое постановление на семи или восьми листах — они не пронумерованы. Основных претензий две. Первое, я якобы делал реплики и замечания во время суда над Виктором Бабарико. А в судебных прениях дал оценку выступлениям других адвокатов. А второе — за то, что я защищал одновременно и Виктора Бабарико, и Светлану Купрееву, друга его семьи. И якобы у них был конфликт интересов. На самом деле, я никогда не знал о конфликте интересов, и нет документа, подтверждающего это. КГБ прислал письмо, что есть конфликт интересов — без обоснований и представления документов. И дисциплинарная комиссия, конечно, поверила КГБ, а не мне. И решила, что я нарушил профессиональную этику», — сказал Евгений Пыльченко.
Адвокатом Евгений Пыльченко работает с 2012 года, с 2018 — в адвокатском бюро «Лаевский и партнеры». Пыльченко защищал экс-банкира Виктора Бабарико, Светлану Купрееву и адвоката Максима Знака.
Теперь у Виктора Бабарико нет ни одного из шести адвокатов. Максим Знак приговорен к 10 годам лишения свободы, Илья Салей уехал из Беларуси, Александра Пыльченко лишили лицензии еще год назад, Дмитрия Лаевского — в июле 2021 года, Наталью Мацкевич отстранили от работы 13 октября, а 25 октября исключили из коллегии.