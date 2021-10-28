Азербайджан поставляет газ в Болгарию вчетверо дешевле российского

Цена на азербайджанский природный газ, поставляемый в Болгарию, в четыре раза ниже стоимости российского. Об этом заявил председатель Комиссии по энерго- и водному регулированию Болгарии Иван Иванов.

Офис SOCAR в Баку. Источник: glassdoor.co.uk

Иванов на открытом заседании по ценам на природный газ на ноябрь, сообщил , что Болгария импортирует из Азербайджана только 350 млн кубометров газа из согласованного 1 млрд кубометров в год.

Глава компании Bulgargaz Николай Павлов отметил, что «все ценовые преимущества азербайджанского газа и газа от других поставщиков — в пользу потребителей».

Сейчас азербайджанский газ в Болгарию поступает по существующей линии мощностью 3,68 млрд кубометров в год на пограничном пункте Кула-Сидирокастро с Грецией.

Поставки азербайджанского газа по 878-километровому газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз через Грецию и Албанию в Западную Европу.