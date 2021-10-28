В Беларуси заблокировали доступ к сайтам «Немецкой волны», «Настоящего времени» и «Новага часу»

В Беларуси ограничен доступ к новостным интернет-ресурсам Deutsche Welle, «Настоящее время» и «Новы час». Такое решение приняло Министерство информации.

«Министерством информации 28 октября принято решение об ограничении доступа к ряду новостных интернет-ресурсов — Deutsche Welle, "Настоящее время" и "Новый час". Поводом для такого шага послужило распространение на этих медиаплощадках гиперссылок на материалы, признанные экстремистскими на основании соответствующих решений суда», — сказал первый замминистра информации Андрей Кунцевич государственному агентству БелТА.

Первый замминистра также заявил, что в соответствии со ст. 19 закона «О противодействии экстремизму» не допускается распространение экстремистских материалов. «При этом ст.38 закона о СМИ устанавливает прямой запрет на распространение в том числе гиперссылок на подобные материалы. Министерство информации в рамках предоставленных полномочий продолжит контроль за соблюдением национального законодательства и намерено и дальше принимать решения, направленные на защиту информационного пространства страны», — сказал Кунцевич.

За год после прошедших в августе 2020 года президентских выборов в Беларуси заблокировали десятки сайтов СМИ и общественных организаций. 18 августа этого года Следственный комитет изъял редакционный сервер БелаПАН, доступ к сайту информационного агентства стал невозможен. Директору и главному редактору БелаПАН Ирине Левшиной, а также бывшему директору компании Дмитрию Новожилову предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере). Они находятся в СИЗО.