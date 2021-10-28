На польско-белорусской границе произошел взрыв

По предварительной информации, взрыв произошел в здании таможенной службы на пограничном переходе в Кузнице.

Фото: Polska Agencja Prasowa

Автомобиль, находящийся внутри, загорелся. В результате происшествия пострадал один человек, сообщили на Оnet.pl .

На место происшествия прибыли пожарные, пожар ликвидирован, подробнее спасатели о происшествии рассказать не могут, так как на приграничной территории объявлено чрезвычайное положение из связи с наплывом мигрантов с территории Беларуси.