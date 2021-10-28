На польско-белорусской границе произошел взрыв
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По предварительной информации, взрыв произошел в здании таможенной службы на пограничном переходе в Кузнице.
Автомобиль, находящийся внутри, загорелся. В результате происшествия пострадал один человек, сообщили на
На место происшествия прибыли пожарные, пожар ликвидирован, подробнее спасатели о происшествии рассказать не могут, так как на приграничной территории объявлено чрезвычайное положение из связи с наплывом мигрантов с территории Беларуси.