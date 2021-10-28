Провластный Союз журналистов обвинил «Немецкую волну» в лживых статьях

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В Белорусском союзе журналистов прокомментировали сведения о блокировке в Беларуси сайта издания Deutsche Welle.

Как отметили в сообщении телеграм-канала объединения, при попытке зайти на сайт Deutsche Welle появляется информация о его блокировке в соответствии с решением Министерства информации.

«DW особо отметился сериями пропагандистских материалов о ситуации в Беларуси в 2020 году. В частности, ресурс распространял фейки об "исчезнувших и изнасилованных", "принудительном увольнении" из Белтелерадиокомпании, "десанте" российских медийщиков с RT и др. Редакционная политика DW оценивалась этическим комитетом как «предвзятая, основанная на недостоверной информации и интерпретациях фейковых данных, имеющая все признаки иностранного агента по американскому закону FARA», — сказано в заявлении БСЖ.
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Тэги: БСЖ пропаганда Немецкая волна

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