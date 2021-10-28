В Беларуси снизилось количество госпитализаций пациентов с пневмониями и число вновь заболевших, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

«Анализ заболеваемости внушает осторожный оптимизм, об этом говорил и глава государства, который владеет полным анализом ситуации. Во всех регионах уменьшилось количество госпитализаций пациентов с пневмониями и количество вновь заболевших тоже несколько снизилось. Но нам ни в коем случае нельзя расслабиться: да, лечение, реабилитация — удел системы здравоохранения, а профилактика — это совместная работа всех людей. Вакцинация — это важнейший компонент, и отрадно, что у нас все больше и больше привитых людей», — цитирует чиновника пресс-служба Минздрава.

По словам Пиневича, к концу года министерство планирует вакцинировать от коронавируса 5 млн белорусов. В обороте сейчас находится 1 млн доз первых компонентов различных вакцин, запланирована еще одна поставка. «Таким образом, предполагаю, что к окончанию этого года мы будем иметь цифру в 5 млн вакцинированных. Это позволит нам остановить эпидпроцесс», — заявил глава Минздрава.

Он подчеркнул, что вакциной китайского производства сейчас в большей степени прививают беременных и кормящих мам. «Она есть, направлена в регионы. Проблем с китайской вакциной нет», — добавил чиновник.

Министр напомнил, что разумное дистанцирование и ношение масок — тоже элемент защиты.

По информации Минздрава, на сегодня в стране первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 2 млн 823 тыс. белорусов, из них более 2 млн 148 тыс. прошли полный курс вакцинации. За сутки зарегистрировано 1979 новых случаев коронавируса, скончалось 17 человек. Суточный рекорд заболеваемости был зафиксирован 21 октября — 2097 новых случаев.